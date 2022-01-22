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Родильный дом Феодосийского медицинского центра дооснащён новым оборудованием
Фото: https://rk.gov.ru/ru/article/show/14757

Родильный дом Феодосийского медицинского центра дооснащён новым оборудованием

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:53 22.01.2022

Роддом Феодосийского медицинского центра дооснащён новым оборудованием. Об этом сообщил главный врач медучреждения Эдуард Пянковский.

В рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» в роддом приобретен рентгеновский цифровой палатный аппарат, стоимость которого составила более 7 миллионов рублей. Передвижное оборудование позволит проводить рентгенологические исследования в палатах, не транспортируя пациентов в специальный кабинет. При этом, главный врач отмечает точность диагностики и высокое качество снимков нового аппарата.

Учреждение дооснащено современным аппаратом искусственной вентиляции лёгких, двумя дефибрилляторами и фетальным монитором, благодаря которому можно прослушивать сердцебиение ребёнка в утробе матери. Стоимость всего этого оборудования в целом превысила 2,5 млн. рублей, — уточнил главврач.

Как подчеркнул Эдуард Пянковский, закупленное современное оборудование позволит улучшить качество оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям.

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