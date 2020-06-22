Родина отечественных шедевров клематиса? Никитский ботанический сад!

Роскошный и помпезный клематис – настоящий «император», признанный лидер среди садовых лиан. Мировой сортимент гибридных клематисов в декоративном садоводстве насчитывает более трёх тысяч сортов из разных садовых групп! В России клематисы известны с первой четверти XIX века, их выращивали поначалу как оранжерейные растения, но со временем они всё же вырвались на волю, прочно закрепив за собой ещё одно название – ломонос.

Никитский ботанический сад занимает в истории клематисов в России особое место, — говорит директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. — Хотя первые представители этих роскошных и самоуверенных красавцев были привезены сюда в 1817 году, настоящая целенаправленная работа с ними началась в 50-х годах XIX века по инициативе Александра Николаевича Волосенко-Валениса. Именно он и стал первым в стране селекционером клематисов.

Затем эту работу продолжила Маргарита Алексеевна Бескаравайная, специалист по селекции клематисов с мировым именем, а за ней – Елена Андреевна Донюшкина. В результате с 1953 г. учёные Сада создали 64 высоко декоративных сорта из разных садовых групп.

Сегодня в «Райском саду» НБС-ННЦ растут около 70 сортов, видов и форм клематиса отечественной и зарубежной селекции. У каждого из них – свой «трон» в виде витиеватых и устойчивых декоративных опор-трельяжей.

Встречаются и настоящие шедевры – сорта, удостоившиеся высокого признания на международных конкурсах: «Фаргезиоидес», «Crystal Fountai», «Jan Pawel II», «Polish Spirit», «Piilu» и «Алёнушка» – первый отечественный сорт, получивший мировую известность.

Коллекцию клематисов с 1983 г. курирует научный сотрудник лаборатории парковедения, цветоводства и ландшафтной архитектуры Наталья Зубкова. Общая продолжительность цветения у видов составляет около семи месяцев (с апреля по ноябрь), а у сортов – более четырёх месяцев (с мая по сентябрь). Средняя продолжительность жизни одного цветка – 5-10, реже – 15 дней. При высокой летней температуре она сокращается.

В результате изучения коллекции клематисов нами установлено, что в условиях ЮБК в летний период некоторые зарубежные сорта теряют свою декоративность и прекращают цветение, а также поражаются грибными болезнями, — комментирует Наталья Зубкова. — Сорта селекции НБС по устойчивости к засухе и болезням превосходят лучшие сорта иностранной селекции, не уступая им по декоративности.

Благодаря многолетним исследованиям, учёными НБС определены 29 сортов, наиболее перспективных для широкого использования в озеленении Южного берега Крыма. Так, специалисты рекомендуют садоводам к разведению следующие сорта: «Алёнушка», «Ай Нор», «Альпинист», «Бал Цветов», «Вечный Зов», «Восток», «Гномик», «Космическая Мелодия», «Лютер Бербанк», «Первенец», «Надежда», «Николай Рубцов», «Негритянка», «Серенада Крыма», «Юность», «Юбилейный».

Один из первых отечественных сортов клематиса селекции Никитского ботанического сада был назван «Лютер Бербанк» в честь знаменитого американского селекционера крупноцветковых клематисов. К сожалению, полученные им сорта не сохранились в мировом ассортименте, а вот имя по-прежнему звучит.

В 1984 г. в Англии была создана Международная ассоциация клематисоводов.

На одном кусте клематиса нередко одновременно распускаются до 500 и более цветков. А длина лиан у некоторых сортообразцов достигает десяти метров.

Название «клематис» происходит от греческого «klema» – «лоза». Стебель растения, действительно, очень тонкий и гибкий. А вот в Японии клематис называют ещё и «цветком страсти».

В садах Европы первые клематисы появились более 400 лет назад, т.е. ещё в XVI веке. Особенно полюбились они англичанам, которые придумали для лианы много народных названий: «Живая вьющаяся изгородь», «Борода старика», «Дедушкины усы», «Снег среди осени», «Радость путешественника», «Радость пастуха», «Честность».

Фото Владимира Евдокимова и Николая Носкова