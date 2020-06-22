Родина отечественных шедевров клематиса? Никитский ботанический сад!

Роскошный и помпезный клематис – настоящий «император», признанный лидер среди садовых лиан. Мировой сортимент гибридных клематисов в декоративном садоводстве насчитывает более трёх тысяч сортов из разных садовых групп! В России клематисы известны с первой четверти XIX века, их выращивали поначалу как оранжерейные растения, но со временем они всё же вырвались на волю, прочно закрепив за собой ещё одно название – ломонос.
Никитский ботанический сад занимает в истории клематисов в России особое место, — говорит директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. — Хотя первые представители этих роскошных и самоуверенных красавцев были привезены сюда в 1817 году, настоящая целенаправленная работа с ними началась в 50-х годах XIX века по инициативе Александра Николаевича Волосенко-Валениса. Именно он и стал первым в стране селекционером клематисов.
Затем эту работу продолжила Маргарита Алексеевна Бескаравайная, специалист по селекции клематисов с мировым именем, а за ней – Елена Андреевна Донюшкина. В результате с 1953 г. учёные Сада создали 64 высоко декоративных сорта из разных садовых групп.
Сегодня в «Райском саду» НБС-ННЦ растут около 70 сортов, видов и форм клематиса отечественной и зарубежной селекции. У каждого из них – свой «трон» в виде витиеватых и устойчивых декоративных опор-трельяжей.
Встречаются и настоящие шедевры – сорта, удостоившиеся высокого признания на международных конкурсах: «Фаргезиоидес», «Crystal Fountai», «Jan Pawel II», «Polish Spirit», «Piilu» и «Алёнушка» – первый отечественный сорт, получивший мировую известность.
Коллекцию клематисов с 1983 г. курирует научный сотрудник лаборатории парковедения, цветоводства и ландшафтной архитектуры Наталья Зубкова. Общая продолжительность цветения у видов составляет около семи месяцев (с апреля по ноябрь), а у сортов – более четырёх месяцев (с мая по сентябрь). Средняя продолжительность жизни одного цветка – 5-10, реже – 15 дней. При высокой летней температуре она сокращается.
В результате изучения коллекции клематисов нами установлено, что в условиях ЮБК в летний период некоторые зарубежные сорта теряют свою декоративность и прекращают цветение, а также поражаются грибными болезнями, — комментирует Наталья Зубкова. — Сорта селекции НБС по устойчивости к засухе и болезням превосходят лучшие сорта иностранной селекции, не уступая им по декоративности.
Благодаря многолетним исследованиям, учёными НБС определены 29 сортов, наиболее перспективных для широкого использования в озеленении Южного берега Крыма. Так, специалисты рекомендуют садоводам к разведению следующие сорта: «Алёнушка», «Ай Нор», «Альпинист», «Бал Цветов», «Вечный Зов», «Восток», «Гномик», «Космическая Мелодия», «Лютер Бербанк», «Первенец», «Надежда», «Николай Рубцов», «Негритянка», «Серенада Крыма», «Юность», «Юбилейный».
- Один из первых отечественных сортов клематиса селекции Никитского ботанического сада был назван «Лютер Бербанк» в честь знаменитого американского селекционера крупноцветковых клематисов. К сожалению, полученные им сорта не сохранились в мировом ассортименте, а вот имя по-прежнему звучит.
- В 1984 г. в Англии была создана Международная ассоциация клематисоводов.
- На одном кусте клематиса нередко одновременно распускаются до 500 и более цветков. А длина лиан у некоторых сортообразцов достигает десяти метров.
- Название «клематис» происходит от греческого «klema» – «лоза». Стебель растения, действительно, очень тонкий и гибкий. А вот в Японии клематис называют ещё и «цветком страсти».
- В садах Европы первые клематисы появились более 400 лет назад, т.е. ещё в XVI веке. Особенно полюбились они англичанам, которые придумали для лианы много народных названий: «Живая вьющаяся изгородь», «Борода старика», «Дедушкины усы», «Снег среди осени», «Радость путешественника», «Радость пастуха», «Честность».
Фото Владимира Евдокимова и Николая Носкова
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