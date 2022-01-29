Роликовый резак для бумаги – компактное и надежное решение для любых типографий

Резак для бумаги – необходимый компонент любой типографии, фотостудии, канцелярии, офиса. Функционал прост и важен: придать бумаге заданный размер, причем вне зависимости от ее количества. Именно от объема зависит выбор типа резака. Они бывают гильотинными, сабельными, дисковыми и роликовыми.

Идеально подходит для работы с небольшими партиями в условиях небольшого помещения роликовый резак для бумаги. Компактный и надежный, универсальный и точный, готов резать листы формата от А0 до А5. Популярность таких резаков также обусловлена демократичной ценой. На сайте All4Print большой выбор роликовых резаков. Сортировать каталог можно по популярности и цене, а в поиске помогут уточняющие фильтры:

производитель,

длина реза,

формат бумаги,

толщина стопы,

дополнительные комплектующие: контрлезвие, внешняя линейка.

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Что объединяет предлагаемые роликовые резаки?

Они универсальны. Подходят не только для бумаги или фотобумаги, но и картона. С ними можно наладить производство открыток, этикеток, любых бумажных изделий. Их можно использовать для скрапбукинга, в школах и канцеляриях, офисах и редакциях. Максимальную точность обеспечат сантиметровая и градусная разметка. Сравнительно небольшие габариты также довод «за».

Роликовые резаки могут осуществлять как прямую, так и волновую нарезку (в зависимости от установленного лезвия). В некоторых моделях установлен триммер с 4 видами лезвий. Дополнительная функция – биговка (бороздки для сгибания бумаги и картона). Такие «примочки» подойдут для работы дизайнеров и полиграфистов.

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