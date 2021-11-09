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Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов на крымском направлении в 2022 году
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов на крымском направлении в 2022 году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:56 09.11.2021

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило список из 13 направлений полетов в аэропорту Симферополь, которые будут выполняться в 2022 году по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. Рейсы по льготной цене в весенне-летний период следующего года планируют осуществлять шесть авиакомпаний.

Так, в перечень субсидируемых маршрутов в Крым и обратно вошли рейсы авиакомпании «Азимут» из Калуги, Пскова и Элисты, Red Wings – из Махачкалы и Саранска, «ИрАэро» — из Тобольска, «Северстали» — из Петрозаводска. Все перечисленные рейсы перевозчики планирует выполнять дважды в неделю. Авиакомпании «Ямал» согласовали еженедельные рейсы в Симферополь и обратно из Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска, а также полеты два раза в неделю из Салехарда. «Руслайн» планирует выполнять один раз в неделю рейсы между Симферополем и Нарьян-Маром и дважды в неделю – между Симферополем и Тамбовом, — отмечают в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 1242. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов на субсидируемых маршрутах при перевозке экономическим классом всех категорий пассажиров в обоих направлениях.

Справка:

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних шести лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. В мае 2019 года Международному аэропорту Симферополь присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов на крымском направлении в 2022 году

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