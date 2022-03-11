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Росавиация продлевает режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны до 20 марта
Фото: pikist.com

Росавиация продлевает режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны до 20 марта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:34 11.03.2022

Как сообщили в Росавиации, до 20 марта 2022 года (точно – до 3:45 по мск.) продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.

Полеты временно ограничены в аэропорты:  Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста, — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба симферопольского аэропорта подтверждает:

Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 20 марта, 3:45 по московскому времени.

Напомним, Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны из-за осложнения ситуации на Украине. Ограничение было введено сначала до 8 марта, затем продлено до 14 марта.

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