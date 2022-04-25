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Росавиация продлила до 1 мая запрет на полеты в Крым еще 10 аэропортов юга и центра страны
Фото: juliaorige, pixabay.com

Росавиация продлила до 1 мая запрет на полеты в Крым еще 10 аэропортов юга и центра страны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:57 25.04.2022

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей страны до 1 мая, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Так что в Крым «на майские» можно добраться только железнодорожным или автомобильным транспортом.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 3:45 по московскому времени 1 мая 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

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Напомним, ограничения на «южные полеты» гражданской авиации действуют с 24 февраля.


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