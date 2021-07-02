Росгвардия обеспечивает охрану акватории МДЦ «Артек»

Экипажи четырех быстроходных катеров подразделения вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю выполняют задачи по обеспечению безопасности МДЦ «Артек», патрулируя акваторию черноморской детской здравницы. Ежегодно во время летнего курортного сезона увеличивается количество отдыхающих на воде граждан, которые совершают морские прогулки в акватории Гурзуфской бухты. Пересекая границы акватории Международного детского центра «Артек», чтобы полюбоваться живописными видами на гору Аю-Даг и скальные уступы Адалары, туристы зачастую не подозревают, что нарушают запрет на плавание в данном районе.

Обеспечение безопасного отдыха детей – одна из наших основных задач. Руководством Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю в прошлом году было принято решение о привлечении к охране акватории «Артека» поисково-спасательных катеров, что на сегодняшний день позволяет оперативно реагировать на нарушения правопорядка в запретной для плавания зоне, – цитирует пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю начальника крымского управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Бузжигита Мамаева.

фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю