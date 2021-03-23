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Росгвардия по РК и Севастополю: хроника недели

Росгвардия по РК и Севастополю: хроника недели

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:38 23.03.2021

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю в течение нескольких дней пресекли более 10 краж из охраняемых объектов, задержали и передали сотрудникам МВД свыше 15 человек, подозреваемых в нарушениях общественного правопорядка, в том числе, в состоянии алкогольного опьянения. Хроник недели такова:

  • На пульт централизованного наблюдения управления вневедомственной охраны Росгвардии Севастополя поступил сигнал «тревога» из строительного гипермаркета. Правоохранители задержали 38 летнего гражданина, который вынес неоплаченный товар за пределы кассовой зоны. Злоумышленник был доставлен в ОМВД по Нахимовскому району города Севастополя. По данному факту проводится проверка.
  • Также севастопольские росгвардейцы задержали мужчину, который с одного из охраняемых супермаркетов города Севастополя, вынес неоплаченный товар. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе персонала. Задержанный 1976 года рождения был доставлен в районный отдел полиции города Севастополя.
  • В Симферополе наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал 32-летнего местного жителя, который в состоянии опьянения выражался нецензурной бранью в адрес охранника магазина и пытался устроить драку. Злоумышленника передали полиции.
  • В Ялте росгвардейцы задержали правонарушителя, пытавшегося украсть алкоголь.

фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю

Росгвардия по РК и Севастополю: хроника недели

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