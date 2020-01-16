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Росгвардия взяла под контроль «Скорою помощь» в Крыму
Фото: kuban24.tv

Росгвардия взяла под контроль «Скорою помощь» в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:37 16.01.2020

Росгвардия обеспечит охрану бригад скорой медицинской помощи в Крыму. Так, все машины «Скорой помощи» теперь оборудованы тревожными кнопками, сигнал которых будет сразу отправлен во вневедомственную охрану Росгвардии.

В Симферополе состоялось подписание долгосрочного договора между территориальным управлением Росгвардии и Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Соглашение стало документальным основанием оказания услуг, направленных на пресечение противоправных действий в отношении медицинского персонала, выезжающего на вызовы в составе бригад скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Отныне в случае, если медицинские работники столкнутся с противоправными действиями по отношению к себе, они смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии.

В случае необходимости, тревожная сигнализация в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии, после чего сотрудники ведомства в режиме реального времени определят местоположение и направление движения транспортного средства. Далее к нему будет незамедлительно направлен ближайший экипаж группы задержания.

Нововведение – не блажь. На медиков «Скорой» в Крыму нападают часто. Ежемесячно фиксируется с десяток подобных инцидентов. Всего в Республике работает 141 бригада скорой медицинской помощи.

Росгвардия взяла под контроль «Скорою помощь» в Крыму

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