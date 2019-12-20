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Роскачество протестировало самый новогодний напиток
Фото: pxhere.com

Роскачество протестировало самый новогодний напиток

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:40 20.12.2019

Роскачество подвело итоги исследования игристых вин российского производства среднего ценового сегмента (до 1 тысячи рублей за бутылку). Лучшим вином эксперты сочли полусухое розовое «Мысхако» компании «Кубань. Новороссийск». В числе его достоинств специалисты назвали прозрачность и качество цвета, а также интенсивную игру пузырьков. Цена… всего 299 руб. Вино получило самую высокую оценку — 83,7 балла.

Ежегодное исследование проводится в рамках «Винного гида России», который создан Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. В данном рейтинге представлены товары, исследованные в 2018 и 2019 годах, — отметили в Роскачестве.

Эксперты исследовали 129 образцов игристых вин из российского винограда. 94 из них получили высокие дегустационные оценки и вошли в рейтинг Роскачества. Крымские вина в ТОП-листе есть. В частности, «Новый Свет», вино полусладкое красное выдержанное, ценой 641 рублей за бутылку – победитель в номинации «Красные вина».

Лучшие белые вина:

— «Дербентское» (Дербентская винодельческая компания, брют белое, 300 руб.),

— «Moscato» («Крым», вино игристое полусладкое белое жемчужное, 459 руб.),

— «Абрау-Дюрсо» («Виктор Дравиньи», брют белое игристое, 615 руб.),

— «Шато Тамань» («Кубань. Таманский полуостров», вино игристое белое полусладкое, 198 руб.),

— «Анжелика Варум» («Кубань. Таманский полуостров», молодое игристое белое сухое вино, 400 руб.).

Лучшие красные вина:

— «Новый Свет» («Новый Свет», вино полусладкое красное выдержанное, 641 руб.),

— «Севастопольское» («Крым», вино игристое красное, 345 руб.),

— «Золотая Балка» («Крым», вино игристое полусладкое красное, 450 руб.),

— «Frizzante» («Крым», вино игристое полусладкое красное жемчужное, 390 руб.).

Лучшие розовые вина:

— «Мысхако» («Кубань. Новороссийск», вино игристое полусухое розовое, 299 руб.),

— «Moscato» («Крым», вино игристое полусладкое розовое, 390 руб.),

— «Frizzante» («Крым», вино игристое полусухое розовое жемчужное, 549 руб.),

— «Балаклава» («Крым», вино игристое брют розовое, 669 руб.),

— «Derbent» («Дагестан», вино игристое брют розовое, 628 руб.).

Выводы экспертов Роскачества:

Игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей… Эксперты достойно оценили вина с высоким уровнем сахара, отметив баланс сладости и свежести во вкусе. Отдельно можно выделить розовые полусухие и полусладкие вина, в которых полнота аромата и вкуса обеспечивается оттенками фруктово-ягодной гаммы… Два лучших вина исследования – полусладкое от «Мысхако» и брют «Дербентское» – стоили по 300 рублей за бутылку. Самое недорогое из вошедших в рейтинг игристое вино стоило 164 рубля. Самое дорогое – 848,75 рублей. По оценкам экспертов Роскачества, такая ценовая ситуация в сегменте игристых вин обусловлена конкуренцией с игристыми винными напитками, при производстве которых виноматериал смешивают с водой и ароматизаторами, а «пузырьки» получают путем искусственной газации.

Роскачество протестировало самый новогодний напиток

Фото: pxhere.com

Роскачество протестировало самый новогодний напиток

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