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Роспотребнадзор и Кабмин прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по уровню антител
Фото: pchela.news

Роспотребнадзор и Кабмин прорабатывают возможность выдачи QR-кодов по уровню антител  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:35 17.11.2021

Вопрос о возможности выдачи QR-кодов по уровню антител к коронавирусу обсуждается на площадке российского Правительства, необходимо найти оптимальный вариант. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения, — сказала Попова, отвечая на соответствующий вопрос депутата Алексея Куринного на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

Глава Роспотребнадзора отметила, что у Кабмина уже есть варианты реализации такого варианта выдачи QR-кодов.

Здесь позиция сформирована на площадке правительства, мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено, — сказала Попова.

Попова также отметила, что введение QR-кодов в общественных местах не нарушает права человека, так как они вводятся для мест, которые граждане посещают не для жизненной необходимости, а для развлечения. По ее словам, эта мера не ущемляет права человека.

Где не ущемляются права человека, там и вводятся QR-коды, чтобы контакт людей друг с другом не привел к дополнительным заражениям, тяжелым случаям и смертям, — добавила она.

Всего, по словам Поповой, около 77 российских регионов ввели QR-коды для посещения ряда общественных мест.

Роспотребнадзор и Кабмин прорабатывают возможность выдачи QR-кодов по уровню антител  

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