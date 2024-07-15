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Роспотребнадзор нашел нарушения в лагере , в котором отравились дети
фото: pikist.com

Роспотребнадзор нашел нарушения в лагере Крыма, в котором отравились дети

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 15.07.2024

Роспотребнадзор нашел санитарные нарушения в детском лагере «Каламитский бриз» в Евпатории после массового отравления детей, сообщается на сайте межрегионального управления ведомства по Республике Крым и Севастополю.

Установлены причины формирования очага группового заболевания детей, выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что способствовало распространению инфекции, — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в лагере проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, ежедневный контроль за проведением медицинского наблюдения за контактными и за соблюдением дезинфекционного режима. Специалисты Роспотребнадзора продолжают расследование инцидента.

По данным управления, после отравления в лагере госпитализировали 26 детей с норовирусной инфекцией. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии. 

источник: ТАСС

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