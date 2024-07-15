Роспотребнадзор нашел нарушения в лагере Крыма, в котором отравились дети

межрегионального управления ведомства по Республике Крым и Севастополю.

Роспотребнадзор нашел санитарные нарушения в детском лагере «Каламитский бриз» в Евпатории после массового отравления детей, сообщается на

Установлены причины формирования очага группового заболевания детей, выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что способствовало распространению инфекции, — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в лагере проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, ежедневный контроль за проведением медицинского наблюдения за контактными и за соблюдением дезинфекционного режима. Специалисты Роспотребнадзора продолжают расследование инцидента.

По данным управления, после отравления в лагере госпитализировали 26 детей с норовирусной инфекцией. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии.

источник: ТАСС

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