Роспотребнадзор не планирует закрывать «Артек»

Как мы уже сообщали, шестеро артековцев заболели коронавирусом, все они госпитализированы. Также в обсерваторы (в санатории «Прибой» и больнице Армянска) помещены контактировавшие с заболевшими. Ситуация в МДЦ «Артек» – на контроле медиков и Роспотребнадзора. В лагере проводится дезинфекция.

Неофициально сообщается, что у всех заболевших при первичном осмотре были выявлены легкие признаки ОРВИ, а вот анализы указали на инфекцию.

В пресс-службе «Артека» рассказали , что текущая ситуация в детском центре на его работу не повлияла, он продолжает функционировать в штатном режиме.

В Роспотребнадзоре подтвердили – планов закрывать какой-то из лагерей МДЦ «Артек» — нет. 9 июня здесь стартовала седьмая смена «Артек – восьмое чудо света» (продлится до конца месяца). Ее участники – 2 516 детей из всех 85 российских регионов. Одним из ключевых событий смены стал День рождения самого «Артека», которому 16 июня исполнилось 96 лет.