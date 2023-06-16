Роспотребнадзор не зафиксировал отклонений в пробах морской воды на побережье Крыма

Роспотребнадзор после разрушения Кахолвской ГЭС усилил мониторинг воды в Чёрном море, отклонений не зафиксировано. Об этом сообщает телеканал «Миллет», со ссылкой на руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

При получении информации о чрезвычайном происшествии в Херсонской области, связанном с повреждением Каховской ГЭС и подтоплением населённых пунктов по побережью Днепра управление усилило мониторинг морской воды в ближайших точках на побережье Чёрного моря. Количество точек и кратность отбора на показатели безопасности увеличены. На сегодняшний день отклонений в пробах морской воды на территории Черноморского, Раздольненского и Евпатории не зафиксировано, — сказала Пеньковская.

По её словам, специалисты управления продолжают обычный мониторинг морской воды по всему побережью Чёрного моря. Ситуация на территории республики не отличается от среднемноголетних показателей.

Сейчас делается всё, чтобы ситуацию мониторить. О любом изменении будет проинформировано правительство и население. Безопасность граждан – это основное, — добавила Пеньковская.

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