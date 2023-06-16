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Роспотребнадзор не зафиксировал отклонений в пробах морской воды на побережье Крыма
Фото: pikist.com

Роспотребнадзор не зафиксировал отклонений в пробах морской воды на побережье Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:20 16.06.2023

Роспотребнадзор после разрушения Кахолвской ГЭС усилил мониторинг воды в Чёрном море, отклонений не зафиксировано. Об этом сообщает телеканал «Миллет», со ссылкой на руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

При получении информации о чрезвычайном происшествии в Херсонской области, связанном с повреждением Каховской ГЭС и подтоплением населённых пунктов по побережью Днепра управление усилило мониторинг морской воды в ближайших точках на побережье Чёрного моря. Количество точек и кратность отбора на показатели безопасности увеличены. На сегодняшний день отклонений в пробах морской воды на территории Черноморского, Раздольненского и Евпатории не зафиксировано, — сказала Пеньковская.

По её словам, специалисты управления продолжают обычный мониторинг морской воды по всему побережью Чёрного моря. Ситуация на территории республики не отличается от среднемноголетних показателей.

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Сейчас делается всё, чтобы ситуацию мониторить. О любом изменении будет проинформировано правительство и население. Безопасность граждан – это основное, — добавила Пеньковская.

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