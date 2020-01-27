Роспотребнадзор о мерах по нераспространению «китайского» коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ. Главный санитарный врач страны разработал постановление, которое определяет основной перечень соответствующих мероприятий. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования, — говорится в документе.



По данным мониторинга в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с начала года досмотрено более 20 тысяч рейсов (в том числе более 6,7 тысяч из КНР), более 1,16 млн. человек (в том числе более 219 тысяч человек, прибывших из КНР). Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе более 20 – с респираторной симптоматикой (из них 11 – прибывших из КНР).

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, — говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Отметим, что за время введения мониторинга в России выявлены: 6 больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 5 больных гриппом А, 2 больных гриппом В, 2 больных парагриппом, 1 больной сезонной коронавирусной инфекцией.

Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.

По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, — подчеркнули санитарные врачи.

Накануне Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса. Так, в качестве мер предосторожности специалисты рекомендуют использовать маски, а также чаще мыть руки, особенно после посещения людных мест.

Напомним, по последним данным, новый коронавирус, вспышка которого произошла в китайской провинции Хубэй, унес жизни 80 человек. Число инфицированных превысило 2,5 тысяч человек (по официальным данным).