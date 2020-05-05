Роспотребнадзор объяснил низкую смертность в стране от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы коронавируса и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф .

По его словам, эффективное тестирование дало возможность вовремя выявлять пациентов с легкой формой и в целом контролировать течение заболевания.

При этом, отметил специалист, легкие или бессимптомные больные составляют 70-80 процентов от всех случаев заражения и их своевременная изоляция позволяет значительно снизить распространение инфекции.

Использование высокоэффективных и высокоспецифичных тест-систем позволяет своевременно выявлять и изолировать пациентов с легкими клиническими формами заболевания, а также бессимптомных носителей, что существенно снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска, – заявил Василий Акимкин.

По последним данным, в России выявлено 155 тыс. 370 заболевших в 85 регионах, выздоровели 19 тыс. 865 человек, умер 1 451 человек. Последние три дня прирост заболевших превышает 10 тыс. человек в сутки.

Перечень обязательных показаний для тестирования в России существенно шире, чем в других странах мира. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, тестированию подлежат:

— граждане, вернувшиеся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19,

— имеющие диагноз «внебольничная пневмония»,

— лица старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания,

— медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах,

— граждане, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций – при проявлении симптомов респираторного заболевания.

Для сравнения: в США в приоритетном порядке тестируют всех госпитализированных пациентов и всех медицинских работников при условии симптомов заболевания. На втором месте – пациенты старше 65 лет или пациенты из учреждений длительного пребывания, также имеющие симптомы. Лица, не имеющие симптомов, относятся в США к категории «неприоритетные».

В РФ, по данным оперативного штаба, 45-49% заболевших, выявляемых ежедневно, не имеют симптомов. За последние сутки таких 4 961 человек. Это люди, которые контактировали с теми, у кого есть подтвержденный диагноз. Согласно протоколам Роспотребнадзора их обследуют в обязательном порядке.