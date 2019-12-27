Роспотребнадзор открыл для крымчан «новогоднюю горячую линию» по вопросам такси

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю на время новогодних праздников открыло «горячую линию» по услугам такси и каршеринга (краткосрочная аренда авто). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В преддверии новогодних праздников традиционно увеличивается спрос населения на услуги по перевозке, особенно услуги такси и каршеринга. Специалисты Межрегионального управления проконсультируют потребителей и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, — говорится в сообщении.

Обращаться с вопросами потребители могут по номеру телефона: +7(978) 919-11-24 с 10.00 до 16.00 часов (13.00 – 13.45 перерыв). «Горячая линия» по вопросам услуг такси и каршеринга будет работать в Крыму до 15 января.