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Роспотребнадзор открыл для крымчан «новогоднюю горячую линию» по вопросам такси
Иллюстрация: am49.ru

Роспотребнадзор открыл для крымчан «новогоднюю горячую линию» по вопросам такси

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:13 27.12.2019

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю на время новогодних праздников открыло «горячую линию» по услугам такси и каршеринга (краткосрочная аренда авто). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В преддверии новогодних праздников традиционно увеличивается спрос населения на услуги по перевозке, особенно услуги такси и каршеринга. Специалисты Межрегионального управления проконсультируют потребителей и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, — говорится в сообщении.

Обращаться с вопросами потребители могут по номеру телефона: +7(978) 919-11-24 с 10.00 до 16.00 часов (13.00 – 13.45 перерыв). «Горячая линия» по вопросам услуг такси и каршеринга будет работать в Крыму до 15 января.

Роспотребнадзор открыл для крымчан «новогоднюю горячую линию» по вопросам такси

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