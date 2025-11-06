Роспотребнадзор по Республике Крым и Севастополю призывает вакцинироваться от клещевого энцефалита

Зачем прививаться от клещевого энцефалита осенью?

Сезон активности клещей завершается, скоро членистоногие погрузятся в зимнюю спячку. Часть из них погибнет, не перенеся холодов, но многие, успешно перезимуют, и проснутся весной голодными, готовыми нападать, кусать, заражать.

Готовиться к новому сезону надо заранее, и октябрь — ноябрь оптимальное время для начала вакцинации. К сожалению, вакцин от всех болезней, переносимых клещами, пока не разработали, но от самой грозной — клещевого энцефалита можно и нужно защититься с помощью прививки. На сегодня единственная эффективная защита от клещевого энцефалита – это иммунитет, выработанный организмом после вакцинации.

Вакцинация показана всем здоровым людям и детям с 3-х лет, проживающим на эндемичной по клещевому энцефалиту территории, а также, всем, кто любит ходить в лес, выезжает летом на дачи или гуляет в парках.

Сегодня на рынке представлено 5 наиболее известных вакцин, три из которых – российские, и две – импортные. Несмотря на то, что называются они по-разному, главное действующее вещество во всех одинаково и представляет собой инактивированный вирус клещевого энцефалита.

Существует несколько стратегий проведения вакцинации против клещевого энцефалита, самая оптимальная-та, при которой первую дозу вакцины вводят именно осенью. Делается это для того, чтобы к весне, когда начинается эпидемический сезон, полностью сформировался иммунитет.

Важно понимать, что вакцинация от клещевого энцефалита не одномоментна, она растянута во времени, проводится в три приема, причем, рекомендуется начинать осенью или зимой. Необходимо завершить курс вакцинации из трех доз к началу весны (март- апрель).

Существуют стандартная и экстренная схемы вакцинации, в том и другом случае полный цикл вакцинации состоит из трех прививок, различие только во временных интервалах между ними.

При стандартной схеме вторая прививка делается в любое время, через 1-7 месяцев после первой — это срок для отечественных вакцин, через 1-3 месяца — для импортных.

Третья прививка делается через 9-12 месяцев после второй — она требуется для выработки долгосрочного иммунитета (он будет защищать от инфекции в течении трех лет ). Затем, каждые 3 года проводится однократная ревакцинация, чтобы продлить иммунитет к клещевому энцефалиту.

При экстренной схеме вторая прививка делается через две недели после первой, а иммунитет формируется еще через 1-2 недели. Третья прививка, как и по стандартной схеме, проводится через 9-12 месяцев после второй.

Если есть возможность выбора- оптимально прививаться по стандартной, «долгой» схеме, так будет достигнут максимальный защитный эффект.

Если Вы ранее прививались от клещевого энцефалита- вспомните, не подошло ли время ревакцинации, и сделайте ее при необходимости, это позволит продлить защиту на срок минимум 3 года. Ревакцинация заключается в однократном введении стандартной дозы вакцины через 3-5 лет после завершения курса первичной вакцинации.

В случае, если была пропущена одна ревакцинация , проводимая 1 раз в 3 года, требуется лишь одна прививка — ревакцинация в течение следующих двух лет. Но если пропущены 2 плановых ревакцинации, прежде, чем приступать к полному курсу заново, необходимо исследовать кровь на наличие антител, если они не обнаруживаются, то надо вновь пройти полный курс вакцинации, а если в крови есть антитела – достаточно однократной ревакцинации.

Очень важный вопрос: с какого возраста можно прививать детей, и все ли вакцины подходят для этого?

Существуют вакцины, иностранного производства, специально предназначенные для детей с 1 года. Отечественные вакцины используют, когда ребенку исполнилось 3 года.

Возможна одновременная вакцинация от клещевого энцефалита с другими вакцинами, за исключением антирабической и БЦЖ-вакцины. Эти вакцины (антирабическая и БЦЖ) вводятся только отдельно.

Помните — вакцинация защищает только от клещевого энцефалита.

От других инфекций, переносимых клещами: клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз, туляремия, специфической защиты нет. Только соблюдение простых правил предосторожности — правильная одежда для леса (наглухо застегнутые рукава и штанины, закрытая шея, головные уборы), использование для обработки одежды специальных акарицидных препаратов против клещей, а также периодические осмотры себя и своих спутников на природе, позволяет защититься от укуса клеща.

Вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь от клещевого энцефалита вовремя, и будьте здоровы!