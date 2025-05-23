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Роспотребнадзор: состояние морской воды и песка на побережье Крыма и Севастополя в норме

Роспотребнадзор: состояние морской воды и песка на побережье Крыма и Севастополя в норме

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 16:11 23.05.2025

Состояние морской воды, рыбы и песка на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Он напомнила, что сотрудники ведомства проводят исследования по состоянию воды в Черном море, прибрежного песка и гальки, рыбы, морепродуктов в зоне, где произошел розлив мазута из-за крушения танкеров.

На территории Республики Крым и Севастополя отклонений мы не видим. Все соответствует норме по всем показателям, по всем пробам, — цитирует Попову РИА Новости.

В норме и показатели на территории от Новороссийска до границы по Черноморскому побережью в сторону Сочи, добавила Попова.

Глава ведомства также проинформировала, что санитарно-эпидемиологическое заключение на работу получили уже 80% оздоровительных учреждений Крыма и Кубани.

источник: РИА Новости Крым

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