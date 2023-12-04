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Роспотребнадзор запустил «горячую линию» о безопасности детских и новогодних товаров
Иллюстрация: pikist.com

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» о безопасности детских и новогодних товаров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:17 04.12.2023

Роспотребнадзор запустил горячую линию, посвященную вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

В период с 4 по 15 декабря 2023 года специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров, — говорится в сообщении.

Тематическое консультирование граждан будет проводиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43, телефонам «горячих линий» Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, а также в Консультационных центрах (пунктах) для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ.

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Номера телефонов по субъектам РФ в рамках тематической «горячей линии», адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

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