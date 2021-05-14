Росреестр и ФАС ужесточают борьбу с сайтами-двойниками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам обращения Росреестра обязала Google прекратить рекламу сайтов-двойников ведомства, которые предлагают онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

С данной проблемой федеральный Росреестр и его территориальные подразделения сталкиваются постоянно. Например, в июле 2018 года у столичного Росреестра появился электронный сервис, через который можно проверить подлинность выписок из ЕГРН, — сообщает BFM.ru .

Предпосылкой к разработке этой услуги стало как раз растущее число обращений москвичей о недостоверности содержащихся в выписках сведений. В ходе мониторинга были выявлены интернет-ресурсы, чей контент полностью или частично дублирует информацию, размещенную на официальном сайте ведомства.

Как рассказывал Business FM уже в августе 2019 года глава столичного Росреестра Игорь Майданов, в Росреестре решили, что подобные двойники, во-первых, подрывают репутацию службы, во-вторых, частенько вводят заявителей в заблуждение о стоимости сведений из ЕГРН, а в-третьих, часто снабжают людей подделками.

К сожалению, по-прежнему в Москве встречаются выписки с поддельными печатями, что ставит под вопрос достоверность содержащейся в них информации. Информацию на сайтах-двойниках стоит точно перепроверять, поскольку подобные ресурсы специализируются на предоставлении посреднических услуг, включая предоставление выписок из Единого государственного реестра недвижимости. Они могут быть подделаны в том числе путем воспроизведения государственной символики, а также содержать недостоверные сведения. В связи с этим разработанный управлением сервис по проверке выписок поможет установить подлинность документа и проверить полноту и корректность указанных в нем сведений, — говорит руководитель управления Росреестра по Москве.

Почти два года позади, а проблема по-прежнему на федеральной повестке дня: в Росреестр регулярно поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники, при этом стоимость их услуг может отличаться от официальных расценок в десятки раз. «При обращении к поисковой системе Google с запросом «выписка из Росреестра» под поисковой строкой отображались объявления с пометкой «реклама» и предложением неограниченному кругу лиц об оказании за плату услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН. Однако, согласно российскому законодательству, оказание таких государственных услуг отнесено исключительно к компетенции Росреестра, а возможность «перепродажи» госуслуг через посредников не предусмотрена», — говорится в сообщении ФАС.

В ответ на запрос Business FM в пресс-службе Росреестра пояснили: «Физические и юридические лица при обращении на сайты-двойники могут столкнуться с тем, что услуга будет оказана с нарушением законодательно установленных сроков. В таких случаях зачастую сайты-двойники ссылаются на якобы проводимые Росреестром технические работы на серверах. Кроме того, заявителям могут предоставить неактуальные/недостоверные сведения об объекте недвижимости, поскольку некоторые из сайтов-двойников используют ранее скачанную базу. Также есть случаи, когда услуга вовсе не предоставлена — то есть деньги уплачены, но обратной связи так и не поступило».

Наконец, деятельность сайтов-двойников нарушает положения законодательства, в соответствии с которыми орган регистрации прав обязан по запросу правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, права на который у него зарегистрированы. Но все лица, запрашивающие информацию на «левых» сайтах, выпадают из правового поля, и собственники недвижимости не могут узнать, кто именно запрашивал сведения по их объектам. Причем правообладателями двойников являются в основном физические лица, а странами регистрации — США, территория Евросоюза, Украина. Прибегая к их услугам, пользователь предоставляет информацию в нарушение закона для систематизации, хранения, накопления и передачи персональных данных в юрисдикции других стран мира.

Согласно официальной статистике, по состоянию на начало второго квартала 2021 года в ходе внесудебной и судебной работы прекращено функционирование 23 сайтов-двойников (в 2020 году — 40), а также товарный знак Росреестра исключен из семи доменных адресов сайтов-двойников. «По сравнению с предыдущим периодом 2020 года динамика роста сайтов-двойников Росреестра не прослеживается, однако владельцы таких ресурсов стали чаще изменять доменные имена сайтов. Причиной этому послужили активные действия Росреестра по защите интеллектуальных прав ведомства и регулярного взаимодействия с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции», — подчеркивается в ответе ведомства.

Как отмечают в Росреестре, еще одним достижением в противодействии деятельности двойников является принятый Госдумой в третьем чтении, одобренный Советом Федерации и 30 апреля подписанный президентом закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав». Новый закон, в частности, устанавливает запрет на создание и функционирование сайтов, посредством которых обеспечивается предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН. При этом стоит иметь в виду: данный запрет не затронет профессиональных участников рынка, использующих сведения из ЕГРН для подготовки аналитических материалов об объектах недвижимости.

Росреестр разработал для граждан и организаций своеобразную памятку под названием «Как понять, что перед вами сайт-двойник?».

Доменное имя. Первое, что необходимо сделать, — обратить внимание на доменное имя сайта. У официального сайта Росреестра это www.rosreestr.gov.ru. Зачастую сайты-двойники, помимо предложения оказать быстро и недорого услугу по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, размещают информацию о правомочии действовать от лица Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, копируют структуру их официальных сайтов, используют в своем адресе схожие с официальными наименованиями ведомств названия, добавляя к ним удвоенные буквы, приписки online/egrp/egrn, и так далее. Таким образом, у заинтересованных в получении государственной услуги создается впечатление, что они оформляют запрос на получение государственной услуги у лица, имеющего причастность к органу регистрации прав или его подведомственной организации.

Первое, что необходимо сделать, — обратить внимание на доменное имя сайта. У официального сайта Росреестра это www.rosreestr.gov.ru. Зачастую сайты-двойники, помимо предложения оказать быстро и недорого услугу по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, размещают информацию о правомочии действовать от лица Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, копируют структуру их официальных сайтов, используют в своем адресе схожие с официальными наименованиями ведомств названия, добавляя к ним удвоенные буквы, приписки online/egrp/egrn, и так далее. Таким образом, у заинтересованных в получении государственной услуги создается впечатление, что они оформляют запрос на получение государственной услуги у лица, имеющего причастность к органу регистрации прав или его подведомственной организации. Нельзя зарегистрироваться через ЕПГУ. Также убедиться в подлинности сайта поможет наличие электронных сервисов. Так, сервис «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на Едином портале государственных услуг, недоступен на сайтах-двойниках.

Также убедиться в подлинности сайта поможет наличие электронных сервисов. Так, сервис «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на Едином портале государственных услуг, недоступен на сайтах-двойниках. Реклама и прайс-лист. На сайтах-двойниках Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты размещаются прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты, а также реклама.

Источник: BFM.ru