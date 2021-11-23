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Росреестр об удобстве электронной регистрации сделок с жильем

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:40 23.11.2021

В столичном управлении Росреестра рассказали о растущей популярности электронной регистрации сделок с недвижимостью. В январе-октябре этого года, сообщает Российская газета, ведомство зарегистрировало более 427 тысяч переходов прав по электронным заявлениям — в таком же периоде прошлого года их было менее 261 тысячи, а в 2019 году лишь 219 тысяч.

В конце октября, когда вновь были введены ограничительные меры, Росреестр зафиксировал увеличение доли документов, направленных онлайн, — отмечает глава московского управления ведомства Игорь Майданов. — В частности, в Москве в период нерабочих дней число электронных заявлений увеличилась на треть. При этом самой востребованной оказалась услуга по регистрации прав собственности на квартиры — она составила почти 76 процентов от общего числа полученных заявлений.

Электронная регистрация заявлений позволяет упростить процесс, не ходить никуда лично, а еще экономить — госпошлина при подаче заявлений онлайн физлицами снижается на 30 процентов. В октябре этого года в Москве зарегистрировали 47,5 тысячи электронных заявлений — это на 20 процентов больше, чем в октябре прошлого года и более чем вдвое больше, чем в том же месяце 2019-го.

Источник: Российская газета

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Росреестр об удобстве электронной регистрации сделок с жильем

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