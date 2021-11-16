Росреестр планирует перейти на электронный документооборот с МФЦ

Росреестр разработал проект закона о переходе на электронный документооборот с многофункциональными центрами (МФЦ) при регистрации прав на недвижимость. Законопроект опубликован в пятницу на портале проектов нормативно-правовых актов.

Планируется, что сотрудник МФЦ будет принимать у заявителя бумажные документы и преобразовывать их в электронный вид. Они будут заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью. Затем документы будут направляться в территориальные органы Росреестра по защищенным цифровым каналам. Бумажные документы будут возвращаться заявителю. Как говорится в пояснительной записке, переход на электронный документооборот оптимизирует процесс кадастрового учета и регистрации прав. Инициатива позволит сократить финансовые издержки регионов на доставку документов и снизить сроки предоставления услуги, — сообщает Интерфакс-Недвижимость .

Соответствующие изменения планируется внести в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Росреестра, инициатива является частью масштабной работы ведомства по отказу от бумажного документооборота (проект «Стоп-бумага») и цифровизации архивов. К 2024 году планируется кардинально снизить объем бумажного документооборота при предоставлении услуг и перевести все архивы в электронный вид.

Сейчас по площади архивы Росреестра во всех регионах в целом занимают примерно 51 футбольное поле, и только половина этих документов оцифрована. Ежегодно образуется более 11 млн дел — это почти три футбольных поля, — привели в пресс-службе слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

Глава ведомства подчеркнул, что оцифровка архивов и переход к электронным документам позволят создать качественную инфраструктуру, ускорить процесс регистрации сделок, обеспечить экстерриториальную регистрацию в сжатые сроки и создавать новые сервисы.

Источник: Интерфакс-Недвижимость