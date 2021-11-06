«Россия начинается с меня!» – в МДЦ «Артек» стартует 13-я смена

6-7 октября Международный детский центр «Артек» принимает участников 13-й смены «Россия начинается с меня». Она направлена на развитие лидерского потенциала школьников, актуализацию духовно-нравственных ценностей. Смена продлится до 27 ноября, ее участниками станут более 3 400 детей из 85 регионов страны.

В числе участников 13 смены – 1 500 финалистов Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена. Старшеклассников ждут многочисленные мотивационные встречи, мастер-классы и дискуссии, решение кейсовых конкурсных заданий и объявление победителей, которыми станут 600 школьников.

В дни заезда особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей: в аэропорту, железнодорожном вокзале, автовокзале Симферополя организован «зеленый коридор». Также каждый ребенок проходит четырехпороговый входной медицинский контроль, который позволяет своевременно оценивать фактическое состояние здоровья детей, прибывающих в детский центр. В контроле участвуют врачи-инфекционисты Министерства здравоохранения Республики Крым и представители территориального управления Роспотребнадзора.

Впереди у всех артековцев яркая, насыщенная смена, содержание которой структурировано по трем тематическим трекам. «Артек гордится» способствует актуализации знаний артековцев по истории Отечества. «Артековское общество «Знание» раскроет многообразие возможностей для личностного и предпрофессионального становления посредством участия в мастер-классах и встречах с выдающимися современниками, героями России, олимпийскими чемпионами. «Будущее России» – это вызов артековцам, в котором они своими реализованными делами и творчеством подтверждают, что «Россия начинается с меня!», — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

Участие в событиях смены даст возможность школьникам продемонстрировать свои возможности в реализации авторских проектов, поможет вселить уверенность в собственные силы и развить лидерский потенциал, который основан на духовно-нравственных ценностях российского общества.

Артековцы вместе со всей страной отметят 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, этнографа Владимира Ивановича Даля; 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского, 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича Ломоносова; Всемирный день ребёнка; а также поздравят с днем рождения Деда Мороза, — отмечает пресс-цнтр Международного детского центра.

Ребята напишут Всероссийский экологический диктант, примут участие в Неделе детского театра в «Артеке» и акции «С любовью к маме», проведут Малые олимпийские игры «Артека», посвященные созданию артековского СК «Олимпия». Также в программе смены гражданско-патриотической акция «Служить России суждено тебе и мне!», общеартековское событие «Город детства», событие к годовщине Нюрнбергского процесса; и многие другие события.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».