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Россия ограничивает авиаперелеты на всех международных направлениях
Фото: pxhere.com

Россия ограничивает авиаперелеты на всех международных направлениях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 22.03.2020

Россия на фоне пандемии COVID-19 расширила ограничения на международные перелеты с 00:00 23 марта, сообщает Росавиация.

Исключения сделаны для регулярных рейсов по маршрутам из Москвы преимущественно в столицы иностранных государств, включая Турцию (Стамбул), Таиланд (Бангкок), Японию (Токио) и некоторые другие — всего в списке чуть менее 150 городов. Также продолжатся чартерные рейсы из/в эти страны для перевозки граждан на их родину.

В большую часть стран, для которых сделано исключение, из РФ нет прямых регулярных рейсов: например, в Австралию, Новую Зеландию, Венесуэлу, Чили. Для некоторых государств ограничения действовали и ранее, в том числе для США (Нью-Йорк), Великобритании (Лондон), Швейцарии (Женева), Норвегии (Осло), ОАЭ (Дубай), а также столиц стран ЕС.

Полный список разрешенных к полетам направлений – в материале ТАСС.

Россия ограничивает авиаперелеты на всех международных направлениях

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