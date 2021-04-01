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Россия ответит на «крымские» санкции Канады
Фото: МИД РФ

Россия ответит на «крымские» санкции Канады

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:35 01.04.2021

Россия ответит на санкции Канады против Москвы из-за Крыма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Страна кленовых листьев» ранее расширила ограничительные меры против России в связи с Крымом. Санкции ввели против двух человек и четырех компаний, связанных со строительством и эксплуатацией Крымского моста. Санкции предполагают заморозку активов на территории государства и запрет на сделки с субъектами из черного списка. Им также запрещено предоставлять финансовые услуги.

Все это демонстрирует абсолютно такое болезненное упрямство официальной Оттавы в отрицании объективной реальности. Рецепт здесь один: нужно расстаться с иллюзиями, что жителей Крыма, которые проголосовали за то, чтобы вернуться в родную гавань, можно заставить отказаться от своего исторического выбора, — сказала Захарова.

По ее словам, попытки канадских властей диктовать суверенным странам то, как они должны жить, какие ценности они должны выбирать и чем руководствоваться, подрывают репутацию самой Канады, ввергая ее в конфронтацию со все большим числом значимых международных игроков.

Российская Федерация не оставит выпад Оттавы без должного ответа. Он сейчас готовится, — резюмировала Захарова.

Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Россия ответит на «крымские» санкции Канады

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