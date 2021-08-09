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«Верево Сити»
Россия представила в суд ООН ответный меморандум по иску Украины о Международных конвенциях
Фото: "Известия"

Россия представила в суд ООН ответный меморандум по иску Украины о Международных конвенциях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 09.08.2021

Россия в понедельник представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации». Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что в рамках процесса, который был инициирован в январе 2017 года, Киев обвинил Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В ноябре 2019 года завершился предварительный этап, в рамках которого судом были рассмотрены юрисдикционные возражения России. Суд постановил продолжить рассмотрение дела по существу.

Как указали в МИД, в своем меморандуме Россия представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности обвинений Украины, Москва настаивает на отклонении судом требования истца по обеим конвенциям.

По Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма опровергаются утверждения Киева о якобы имевшей место террористической природе ДНР и ЛНР. Подчеркивается, что «антитеррористический» антураж нужен Украине лишь для того, чтобы оправдать карательные меры в отношении республик, а также подвести сфабрикованные против России обвинения под юрисдикцию Международного суда ООН, — продолжили в МИД.

По Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в российском меморандуме «опровергаются украинские инсинуации о якобы имеющей место дискриминации проживающих в Крыму украинцев и крымских татар, раскрывается реальная обстановка в сфере межнациональных и межэтнических отношений на полуострове».

Как отметили на Смоленской площади, суд определится с дальнейшим графиком процесса в ближайшее время. Сторонам, согласно имеющейся практике, должны предоставить возможность для дополнительного обмена состязательными бумагами по вопросам существа. Затем предстоят устные слушания, суд установит сроки их проведения.

Россия представила в суд ООН ответный меморандум по иску Украины о Международных конвенциях

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