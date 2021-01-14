Россия разочарована отсутствием реакции Европы на нарушение Украиной прав человека в Крыму

Россия разочарована отсутствием реакции со стороны Евросоюза на нарушение Киевом основных прав человека в Крыму. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя РФ при Совете Европы (СЕ) Ивана Солтановского.

Мы более чем разочарованы молчанием Европейского Союза, других коллег, а также наблюдателей Совета Европы в связи с бесчеловечной практикой нарушения прав человека Киевом, — сказал Солтановский. — Выражая на словах озабоченность судьбой крымских татар, Киев на деле пытается задушить Крым посредством водной блокады полуострова.

Российский дипломат напомнил, что «после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинские власти полностью отрезали Северо-Крымский канал, который был основным источником питьевой воды для двухмиллионного населения полуострова, включая полмиллиона крымских татар и этнических украинцев«.

Солтановский подчеркнул, что, «являясь неотъемлемой частью Российской Федерации, Крым полностью применяет положения Европейской конвенции по правам человека». Полуостров, напомнил он, «полностью открыт для международных наблюдателей, в том числе консультативного комитета Конвенции«.

Постпред обратил особое внимание на то, что обвинения Киева, касающиеся ситуации с национальными меньшинствами в российском Крыму, не имеют под собой никаких оснований.

На протяжении последних шести лет Россия активно содействовала укреплению социально-экономических, культурных, религиозных прав национальных меньшинств, проживающих в Крыму, — цитирует ТАСС Солтановского.

Дипломат указал, что речь идет о представителях армянской, болгарской, украинской, греческой, крымскотатарской, итальянской и немецкой общин.

Усилия российских властей по упрочению межэтнического мира и гармонии очевидны для любого беспристрастного наблюдателя, — заметил Солтановский. — В повседневной жизни Крыма нет фактов этнической напряженности.

В четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил о том, что готов частично рассмотреть межгосударственную жалобу «Украина против России» в связи с утверждениями Киева о нарушениях прав человека в Крыму. При этом суд посчитал себя неправомочным выносить решения о том, было ли, согласно российским законам, включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права. Решение по существу жалобы будет принято ЕСПЧ позднее.