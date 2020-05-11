Россия уже на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом

По последним данным, число заразившихся в РФ достигло 221 344.

Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Сейчас второе место занимает Испания (224 390 случаев), первое — Соединенные Штаты, где почти 1,4 млн. инфицированных.

По последним данным, число заразившихся в России достигло 221 344. Число случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за прошедшие сутки выросло на 11 656, сообщает оперштаб. И это, увы, «новый рекорд». Суточный прирост по стране составил 5,6%. Радует то, что в 46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19.

Новые инфицированные регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве – 6 169. В Крыму – 9 случаев проявления COVID-19. В Севастополе – 4.

Общее число скончавшихся от заболевания достигло 2 009, за сутки скончались еще 94 человека (56 из них в Москве). Количество поправившихся после перенесенного вируса выросло до 39 801, в том числе 5495 человек, поправившихся за последние 24 часа.