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Фото: mos.ru

В Севастополе — четыре новых случаев заболевания коронавирусом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:53 11.05.2020

По состоянию на утро 11 мая в Севастополе зарегистрировано четыре новых случаев заболевания COVID-19. Все пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми; они находились в городской инфекционной больнице. Результаты анализов подтвердили у них коронавирусную инфекцию.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 126 человек. Выздоровели 24 человека, 2 человека умерло.   На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 117 человек, в городской больнице № 9 – 97.  Под наблюдением по месту жительства – 1153 человека.  В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе - четыре новых случаев заболевания коронавирусом

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