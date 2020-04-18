Россиянам предлагают посадить #СадПамяти дома

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и усиливающимися мерами безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, формат международной акции «Сад Памяти», инициированной в годовщину 75-летия Победы Всероссийским добровольческим движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, изменен с учетом необходимости соблюдения самоизоляции. Новая концепция отражена в хэштеге проекта — #СадПамятиДома

Теперь россияне, проживающие в частном доме или пребывающие на даче, имеют возможность посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома, и нанеся своё дерево на интерактивную карту ( https://садпамяти2020.рф/map ) на сайте проекта, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Как поддержать акцию в режиме самоизоляции, если вы живёте в квартире? Сегодня многие из нас остаются дома в окружении родных и близких. А потому у родителей и старших родственников появляется больше времени, чтобы поделиться историями своих Героев с детьми. Делать это можно за общим занятием. Нарисуйте вместе дерево, которое вы обязательно посадите позже, смастерите поделку, аппликацию, расскажите, кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на акции, и вновь не забудьте поделиться фотографиями с хештегом #СадПамятиДома в социальных сетях.

Кроме того, организаторы акции призывают жителей России публиковать на своих страницах в социальных сетях истории подвигов своих родных и близких, прошедших войну. Для этого можно обозначить геолокацию, в которой в дальнейшем планируется посадка дерева, и поставить хештег #СадПамятиДома. Пусть это станет добрым флешмобом, благодаря которому акция не прекратится даже в нынешних условиях.

Напомним, что в России акция «Сад Памяти» стартовала 18 марта высадкой деревьев в Севастополе. 75 саженцев миндаля были высажены в Парке Победы при участии советского и российского актера театра и кино Василия Ланового. Еще одной площадкой в городе-Герое, принявшей проект «Сад Памяти», стало село Орлиное, на посадке деревьев в котором присутствовал российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров. Также 18 марта деревья были высажены на Сапун-горе, в селах Оборонное и Терновка. За первый день акции в Севастополе высадили порядка 150 деревьев.

Всего на территории России до 22 июня планируется высадить 27 млн деревьев – в память о каждом погибшем за годы Великой Отечественной войны.