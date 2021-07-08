Россиянин чуть не попал в тюрьму за взлом игровой приставки

Житель Липецка, обвиняемый во взломе игровой консоли PlayStation 3, услышал приговор суда.

Россиянин купил приставку с рук, затем осуществил её взлом и предпринял попытку продать за 9 500 рублей.

Но план сорвался. Потенциальным покупателем стал полицейский, который действовал в рамках мероприятия «Проверочная закупка» и задержал неудачливого продавца. В результате в отношении молодого человека возбудили сразу два уголовных дела. Одно из них — за неправомерный доступ к цифровой информации, а другое — за применение вредоносных компьютерных программ (вирусов).

В ходе следствия липчанин признался в содеянном. Суд постановил возместить ущерб и выплатить штраф в объёме 20 000 рублей. Наказание могло быть более серьёзным (вплоть до тюремного заключения), однако свою роль сыграло то, что обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием.

Сегодня спрос на консоли растёт. Одной из причин стало развитие рынка видеоигр и скачок популярности киберспорта, который стал почти полноправной спортивной дисциплиной со своими турнирами (прогнозы на них можно найти по ссылке), лигами и командами.