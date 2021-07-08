Горячие новости
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Россиянин чуть не попал в тюрьму за взлом игровой приставки

crimeapress_news



«Верево Сити»
Россиянин чуть не попал в тюрьму за взлом игровой приставки

Россиянин чуть не попал в тюрьму за взлом игровой приставки

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:26 08.07.2021

Житель Липецка, обвиняемый во взломе игровой консоли PlayStation 3, услышал приговор суда.

Россиянин купил приставку с рук, затем осуществил её взлом и предпринял попытку продать за 9 500 рублей.

Но план сорвался. Потенциальным покупателем стал полицейский, который действовал в рамках мероприятия «Проверочная закупка» и задержал неудачливого продавца. В результате в отношении молодого человека возбудили сразу два уголовных дела. Одно из них — за неправомерный доступ к цифровой информации, а другое — за применение вредоносных компьютерных программ (вирусов).

В ходе следствия липчанин признался в содеянном. Суд постановил возместить ущерб и выплатить штраф в объёме 20 000 рублей. Наказание могло быть более серьёзным (вплоть до тюремного заключения), однако свою роль сыграло то, что обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием.

Сегодня спрос на консоли растёт. Одной из причин стало развитие рынка видеоигр и скачок популярности киберспорта, который стал почти полноправной спортивной дисциплиной со своими турнирами (прогнозы на них можно найти по ссылке), лигами и командами.

Россиянин чуть не попал в тюрьму за взлом игровой приставки

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.