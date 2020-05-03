Российские медики провели более 4 миллионов тестов на коронавирус

Российские медики провели более 4,1 млн. тестов на выявление нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В частности, за прошедшие сутки было сделано 174 тыс. исследований. По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 215 тыс. человек.

Также назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса. Пока это КТ-диагностика (компьютерная томография).

По словам специалистов, ранее считалось, что диагностика основывается только на тестировании, однако вскоре выяснилось, что при отрицательном результате у пациентов могут присутствовать явные клинические признаки вирусной пневмонии.

На сегодняшний день мы полностью убеждены в том, что основным диагностическим критерием является КТ-диагностика, которая выявляет характерный симптом — эффект «матового стекла», — отметили в Минздраве.

Врачи указывают, что таким образом можно выявить одну из четырех стадий пневмонии, и в случае первых двух пациента отправляют лечиться на дом, а при третьей или четвертой — госпитализируют.

Медики признают: коронавирус опасен из-за низкой степени изученности, и медики каждый день узнают что-то новое о нем как в плане диагностики, так и в плане лечения.