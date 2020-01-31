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Российский Крым поддерживает самая большая страна Европы
Фото: пресс-служба Госдума

Российский Крым поддерживает самая большая страна Европы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:03 31.01.2020

Глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой объяснил украинской журналистке, почему Крым никогда не вернется в состав Украины. На вопрос , есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Толстой доступно объяснил, что «нашу позицию поддерживает народ России, нам этого достаточно». Когда же репортер попыталась уточнить, кто в Европе поддерживает Россию в этом вопросе, Толстой доходчиво пояснил:

В Европе — это самая большая европейская страна — Российская Федерация.

 Более чем достойный ответ на «любимый» вопрос на Украине: Чей Крым?

Российский Крым поддерживает самая большая страна Европы

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