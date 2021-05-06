Российский сторожевой корабль перехватил в Азовском море катер береговой охраны Украины

На борту украинского катера оказался журналист CNN, который сделал вывод: Россия серьезно относится к охране своих границ.

Российский сторожевой корабль в Азовском море выполнил перехват корабля ВМС Украины, на котором путешествовали американцы — журналист и военные. Об инциденте рассказывает ИА «Informing» .

Американский телеканал CNN опубликовал ролик своего репортера Мэтью Чанса, который походил на патрульном катере береговой охраны Украины. Корабль занимался патрулированием в пяти милях от украинского побережья, когда пришло «радио» из другого судна – российского:

Корабль 23, это корабль 444. Мы напоминаем вам соблюдать безопасную дистанцию.

По словам корреспондента CNN Мэтью Чанса, сообщение с российской стороны было очень четким:

Патрульные катера Украины не могут идти дальше.

После этого украинский катер не решился идти вперед по выбранному курсу, хотя на тот момент и находился в нейтральных водах.

Репортер CNN поинтересовался у командующего береговой охраной Украины Николая Левицкого, что будет, если курс не менять и идти в сторону российской границы. На что тот коротко и ясно ответил:

Если мы не развернемся, возникнут проблемы. Это будет крайне опасно!

Комментируя эту ситуацию, эксперты отмечают, что Россия очень серьезно относится к охране своих границ. Российские военные пресекают любые провокации и не допускают инцидентов, которые могли бы угрожать безопасности границ страны.