Российский сторожевой корабль провел учение в Черном море «на фоне захода эсминца США»

Сторожевой корабль «Пытливый» Черноморского флота провел учение с артиллерийскими стрельбами на фоне захода в Черное море американского эсминца «Дональд Кук». Об этом сообщает «Интерфакс» , со ссылкой на МО РФ.

По замыслу учения корабельный расчет боевого информационного поста обнаружил и классифицировал условную цель в море как корабль условного противника, следующий курсом к побережью Краснодарского края. «Пытливый» направился в назначенный район Черного моря, отработав комплекс тренировок по противоминной и противовоздушной обороне, — сообщили в оборонном ведомстве.

Российский корабль провел артиллерийские стрельбы по морской цели, уничтожив корабль условного противника, в роли которого выступал морской корабельный щит-мишень.

23 января Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что Черноморский флот России начал слежение за американским эсминцем «Дональд Кук», который в субботу вошел в Черное море.

Согласно Конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками. «Дональд Кук» заходил в Черное море в конце ноября 2020 года. Этот эсминец может нести до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км.

«Дональд Кук», оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис», наряду с эсминцами ВМС США «Карни», «Росс» и «Портер», размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО «Иджис» в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и усиливает поддержку Грузии и Украины.