Россияне получают звонки с требованиями явиться в военные комиссариаты

По его словам, в последние дни гражданам России поступало много фейковых телефонных звонков, в которых голос автоответчика сообщал о вызове в военкомат. При этом, как отметил Конашенков, они являются провокацией иностранных спецслужб и осуществляются с территории Украины. Он заверил, что министерство обороны не проводит и не собирается проводить вызовы в военкоматы российских граждан, пребывающих в запасе, — отмечает Lenta.ru .