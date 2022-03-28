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Фото: ВК

Россияне получают звонки с требованиями явиться в военные комиссариаты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:39 28.03.2022

Телефонные звонки россиянам с требованиями явиться в военные комиссариаты являются фейками. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в последние дни гражданам России поступало много фейковых телефонных звонков, в которых голос автоответчика сообщал о вызове в военкомат. При этом, как отметил Конашенков, они являются провокацией иностранных спецслужб и осуществляются с территории Украины. Он заверил, что министерство обороны не проводит и не собирается проводить вызовы в военкоматы российских граждан, пребывающих в запасе, — отмечает Lenta.ru.

Напомним, 11 марта президент России Владимир Путин согласился с идеей привлекать добровольцев, желающих присоединиться к российской спецоперации на Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, самое большое количество — из стран Ближнего Востока, там насчитывается более 16 тысяч заявок.

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