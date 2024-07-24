Российский истребитель отогнал натовских авиаразведчиков от Крыма

Один. Троих.

После длительного перерыва натовские самолеты снова появились над Черным морем, «зависая» на безопасном отдалении от берегов Крыма. Маневр разведчиков понятен, но само их присутствие – недопустимо (подробно на эту тему – ЗДЕСЬ).

Далее – официальное сообщение Минобороны РФ:

Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.

Для «сухопутных»: наглецы из НАТО (в данном случае не беспилотники, отнюдь, а вполне «солидный» самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских Вооруженных сил Великобритании, в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon FGR.4) снова решили «понаблюдать» за нашими военными и гражданскими объектами в Крыму. Мы знаем, чем подобный «интерес» заканчивается: ракетными атаками ВСУ и… гибелью мирных людей. Вот они, голубчики (см. инфографику). В современном информационно-цифровом мире незамеченным быть не получается:

В российское воздушное пространство британцы не зашли. НО! Как говорится, ответили за намерения. Наш истребитель ходко отправился недругам навстречу и не дал идти по курсу. Что делать? Нарываться на конфликт? С этим «безбашенным русским»?! Отважные британцы храбро развернулись и отправились восвояси.

О смешном. Разведка не удалась? Но попробовать-то можно. Не менее храбрый американский разведчик — «Посейдон» тоже решил сегодня понаблюдать за Крымом… Но обратите внимание, откуда! Из воздушного пространства Болгарии и Румынии.

PS. Очень ждем видео от Минобороны РФ.

А вот и ведео! Как Су-27 отгонял британских шпионов от Крыма. Лег на параллельный курс и аккуратно, но веско начал сближение.

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