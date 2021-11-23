Рост инвестиций в Крыму к 2025 году превысит 800 млрд. рублей – прогноз минэкономразвития

Планируемый объем инвестиций в Крыму к 2025 году превысит 800 млрд. рублей. Такой прогноз сделал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

Основой экономического роста Республики является устойчивая динамика вложения инвестиций. В рамках базового сценария за три года ожидается рост инвестиций на 12,4 %. Положительной динамике будет способствовать активная и планомерная политика органов власти по созданию благоприятного инвестиционного климата. Годовой объем инвестиций к 2024 году будет составлять более 290 млрд. рублей, в целом за три года свыше 800 млрд. рублей, — сообщил Дмитрий Шеряко.

По его словам, в прогнозируемом периоде ожидается постепенный рост валового регионального продукта. В целом за три года по базовому сценарию он составит 6,6 % и будет обеспечен за счет роста базовых отраслей экономики, реализации мероприятий в рамках государственных программ Республики Крым, развития экспортно-ориентированных предприятий, реализации приоритетных инвестиционных проектов, реализации инфраструктурных объектов, в том числе в рамках ФЦП.

Положительная динамика ключевых показателей экономики, отметил министр, позитивно отразится на качестве и уровне жизни крымчан. Ожидается ежегодный рост заработной платы в номинальном выражении в среднем на 6,6%, в реальном – на 2,3% за счёт дальнейшей популяризации предпринимательства, регистрации самозанятых, а также стабильной ситуации на рынке труда.

Планируемый объем строительных работ в 2024 году составит свыше 113 млрд. рублей. Рост производства планируется на уровне 1% ежегодно. К 2024 году ввод жилья планируется увеличить до 994 тысяч квадратных метров.

Этому будет способствовать программа льготной ипотеки, а также строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, — подчеркнул Шеряко.

Он отметил, что в целом экономический рост Республики Крым достижим при реализации всех запланированных мер в рамках государственных программ, региональных проектов и стратегических инициатив.