Рост тарифов на коммунальные услуги в Севастополе. Насколько больше будем платить?

С 1 июля в Севастополе, как и во всей России, начался плановый рост тарифов на коммунальные услуги.

Впервые для города Севастополя Правительством Российской Федерации утвержден индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, который составил 6,2% с 1 июля. Это означает, что совокупная плата граждан за коммунальные услуги (отопление, водо-, газо-, электроснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами) во втором полугодии 2021 года не должна быть выше платы в декабре 2020 года более чем на 6,2% (при сопоставимом объеме потребления коммунальных услуг), — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Тарифы на перечисленные виды коммунальных услуг на 2021 год устанавливались приказами Департамента городского хозяйства города Севастополя в декабре 2020 года с учетом приведенного ограничения.

Рост тарифов с 1 июля запланирован в следующем размере:

теплоснабжение (ГУПС «Севтеплоэнерго») – на 6,0% (размер тарифа составит 2 492,55 руб./Гкал);

водоснабжение (ГУПС «Водоканал») – на 3,8% (размер тарифа составит 40,78 руб./куб. м);

электроснабжение (ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ») – на 5,9% (в соответствии с планом изменения цен, разработанным на федеральном уровне);

обращение с ТКО (ООО «Благоустройство города Севастополя») – на 4,0% (размер тарифа составит 385,94 руб./куб. м, плата за 1 человека в месяц в МКД – 93,59 руб., в частном доме – 100,02 руб.).

Тариф на водоотведение (ГУПС «Водоканал») снижен с 1 января на 1,6% и с 1 июля останется без изменений (28,80 руб./куб. м).

Розничные цены на газ (ГУП «Севастопольгаз», ПАО «Севастопольгаз») будут пересмотрены после утверждения оптовых цен на газ, реализуемый населению.

Основной причиной роста цен (тарифов) является повышение цен на энергоресурсы, величина которых формируется на федеральном уровне:

оптовая цена газа для поставщика ГУП РК «Черноморнефтегаз»;

оптовая цена на электрическую энергию.

Ежегодный пересмотр тарифов является необходимой мерой, направленной на обеспечение надежного и качественного предоставления услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня приводит к недофинансированию работ по реконструкции, модернизации и ремонту инженерных сетей, и как следствие к повышению износа коммунальной инфраструктуры.

Стоит отметить, что в 2021 году Прокуратурой города Севастополя проводилась проверка законности расчетов тарифов, установленных на текущий год, по итогам которой значительных нарушений, влияющих на размер тарифов, выявлено не было.

Обращаем внимание, что Правительством Севастополя предоставляются льготы по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Для получения подробной информации о перечне категорий граждан и видам социальной поддержки по оплате коммунальных услуг обращаться в адрес Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.