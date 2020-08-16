Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму прокомментировали в Москве

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму связан в первую очередь с высокой антропогенной нагрузкой, которую испытывает регион из-за курортного сезона. Однако ничего критического в этом нет. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости Крым академии РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Конечно, антропогенная нагрузка у вас сейчас запредельная. Конечно, свою роль играет перегруженность пляжей и переукомплектованность (средств размещения – ред.), особенно частного сектора. С другой стороны, есть неподготовленность инфраструктуры гигиенической, — констатировал Онищенко.

Кроме того, по его ловам, рост заболеваемости в Крыму в ближайшее время скажется и на других регионах России, куда через неделю-две начнут возвращаться люди, отдыхавшие на полуострове.

Но я не вижу здесь никакой катастрофы, — подчеркнул Онищенко. – Сегодня главный акцент должен быть на человека, на уровень культуры здоровья. Если человеку все говорят носить маски, а он не носит или он знает, что надо мыть руки, но не делает этого, то можно еще трижды закрыть (всех на самоизоляцию – ред.), обрушить экономику окончательно, а толку будет мало от этого. Поэтому сегодня мы должны перейти на работу с населением и, конечно, создать для этого условия – например, наличие масок, чтобы они не покупались за 70-100 рублей, как это было поначалу.

Необходимо также следить за соблюдением социальной дистанции, даже в условиях отдыха и возможных скоплений людей в общественных местах. Подобное «ответственное поведение» позволит снизить риск заболевания и, соответственно, улучшить общую ситуацию со здоровьем населения, а также уберечь главную группу риска – пожилых людей, заявил академик РАН.