Роструд: текущая рабочая неделя — сокращённая

Роструд напомнил, что текущая рабочая неделя будет сокращенной в связи с проведением парада Победы в среду, 24 июня.

В соответствии с указом президента России 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня, — цитирует сообщение Роструда ТАСС .

В ведомстве уточнили, что объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается. Также в ведомстве напомнили, что 23 июня не считается предпраздничным днем, и его продолжительность не будет сокращаться.