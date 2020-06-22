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Роструд: текущая рабочая неделя - сокращённая
иллюстрация: открытые источники

Роструд: текущая рабочая неделя — сокращённая

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:10 22.06.2020

Роструд напомнил, что текущая рабочая неделя будет сокращенной в связи с проведением парада Победы в среду, 24 июня.

В соответствии с указом президента России 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня, — цитирует сообщение Роструда ТАСС.

В ведомстве уточнили, что объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается. Также в ведомстве напомнили, что 23 июня не считается предпраздничным днем, и его продолжительность не будет сокращаться.

Роструд: текущая рабочая неделя - сокращённая

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