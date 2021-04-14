Ростуризм предлагает обменять туры в Танзанию и Турцию на путевки в Крым

Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России, в частности, в Крым или Краснодарский край. Это можно сделать по согласованию с туроператором. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России, — говорится в сообщении Ростуризма.
Предварительно, по
Какая проблема с этими турами? Они сравнительно дешевые. Аналогичные путевки на те же даты в Грецию, Испанию, Египет даже на Крит стоят дороже. Вариант замены сроков – на лето («горячий сезон») тоже ведет к повышению цен. Что делать? По тем же ценам сейчас доступен отдых на российских курортах.
Ранее Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также на этот период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией. В то же время президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что полностью вернуть деньги за купленные туры в Танзанию и Турцию не получится.
Таким образом, купившие путевки в Турцию или Танзанию на период до 1 июня могут перебронировать их на путешествие по России (в Крым, например), если у туроператора есть такая возможность. Крым, в свою очередь, к приему туристов готов.
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