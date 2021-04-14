Ростуризм предлагает обменять туры в Танзанию и Турцию на путевки в Крым

Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России, в частности, в Крым или Краснодарский край. Это можно сделать по согласованию с туроператором. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России, — говорится в сообщении Ростуризма.

Предварительно, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян. Общая стоимость забронированных россиянами туров в Турцию на период до 1 июня составляет 32 млрд. рублей. В Танзанию, по предварительным данным, россияне забронировали на апрель — май 6-7 тысяч туров.

Какая проблема с этими турами? Они сравнительно дешевые. Аналогичные путевки на те же даты в Грецию, Испанию, Египет даже на Крит стоят дороже. Вариант замены сроков – на лето («горячий сезон») тоже ведет к повышению цен. Что делать? По тем же ценам сейчас доступен отдых на российских курортах.

Ранее Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также на этот период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией. В то же время президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что полностью вернуть деньги за купленные туры в Танзанию и Турцию не получится.

Таким образом, купившие путевки в Турцию или Танзанию на период до 1 июня могут перебронировать их на путешествие по России (в Крым, например), если у туроператора есть такая возможность. Крым, в свою очередь, к приему туристов готов.