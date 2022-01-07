Рождественская история погрузила артековцев в атмосферу праздника и волшебства

В детском лагере «Речной» (входит в МДЦ «Артек») прошел квест по мотивам произведения Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рождественская история, полная приключений и ярких сюжетных линий, погрузила артековцев в атмосферу праздника и волшебства.

Историю кузнеца Вакулы, который был влюблен в красавицу Оксану и подарил ее черевички самой императрицы, известен многим. В роли героев произведения выступили молодые педагоги детского лагеря «Речной». Артековцы оценили удивительные перевоплощения любимых вожатых, — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

По сюжету квеста, на каждой станции отрядам было необходимо выполнить задание от персонажей произведения: прыгать по камням, перевернуть одеяло без помощи рук, отгадать загадки… Но главный секрет успешного прохождения в произведение и прохождения этапов игры – это слаженная командная работа. Квест стал важным событием для всего лагеря, он позволил еще больше сплотиться отрядам.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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