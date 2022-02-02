РСА: первым этапом реформы ОСАГО станет увеличение лимитов по жизни и здоровью

Первым этапом планирующейся реформы ОСАГО станет увеличение лимита возмещения за вред жизни и здоровью в 4 раза — с нынешних 500 тысяч до 2 млн рублей. Соответствующие консультации идут в настоящее время между Минфином и Банком России с участием Российского союза автостраховщиков (РСА). Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Моё предсказание, что начнем, наверное, с 2 млн рублей на расширение лимитов выплат, потому что это логично для того, чтобы сделать единообразным покрытие по вреду жизни и здоровью по всем обязательным видам страхования. Кроме того, в 2 млн рублей оценивается потеря человеческой жизни не только в страховании, но и при других государственных выплатах. Дальше пойдем оценивать, сколько будет стоить отмена износа и когда это реально претворять в жизнь, — отмечает Игорь Юргенс.

Эксперт напомнил, что еще одно важное обсуждаемое новшество — отказ от учета износа деталей по ОСАГО. По словам президента РСА, оно должно быть разведено во времени с первым этапом, чтобы не допустить слишком заметного роста тарифов по обязательной «автогражданке». Ранее Банк России оценивал совокупный рост тарифов от двух новаций сразу — увеличения лимита выплат по жизни и здоровью и отмене учета износа — в 48%.

Прогноз РСА в случае принятия поправок одновременно несколько выше — до 60%. При этом Игорь Юргенс подчеркнул, что это средняя величина — для кого-то повышение составит 10-15%, а, может, произойдёт и снижение цены, а для аварийных автовладельцев рост может составить и 80%.

Например, сейчас наиболее аварийные категории — такси — по-прежнему недооценены по тарифу, за них фактически «доплачивают» обычные автовладельцы, при том, что сами таксопарки практически удвоили цены за свои поездки.

Игорь Юргенс сообщил, что реформа предусматривает также отмену коэффициента мощности и региональных коэффициентов, а конечной ее целью является свободное ценообразование в ОСАГО, когда тариф будет ограничен регулятором только сверху и снизу.

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