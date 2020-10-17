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Ручная работа скажет лучше любых слов о настроении и успехе подарка
иллюстрация: hand-operation.ru

Ручная работа скажет лучше любых слов о настроении и успехе подарка

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 21:00 17.10.2020

И не только подарка! Но обо всем по порядку: что создает наше первое собственное впечатление о любом товаре? Его упаковка, ответят мастера рекламы и технологий продвижения. Дальше можно много рассуждать о цветовой гамме и выбранном шрифте, лейбле и «лице» линейки… Говоря проще, важно создать правильное настроение. Вдвойне это актуально, когда речь идет о подарках или чем-то эксклюзивном. Неповторимый образ, единственно верное настроение поможет создать упаковка ручной работы. Обратите внимание на сайт Hand-operation.ru. В Центре ручных операций «Точка сборка» о правильной презентации, подаче, оригинальной упаковке, гармоничном оформлении знают много. Даже то, что такая ручная работа может быть не просто функциональной, а дополнять недосказанное.

Доказательства? Даже в мастерской Деда Мороза подарки упаковывают милые зверюшки, а в офисе Санты – эльфы… А если серьезно, конверт, функционально предназначенный для сохранности и соблюдения некой интимности послания, поздравления, приглашения, открытки, может и сам быть произведением искусства. Он может рассказать многое о том, кто его запечатывал. Более приземлено? Папка на заказ – просто канцелярская папка со скоросшивателем и без. Мелочей в ее настроении нет: цвет, логотип, материал… Мы же не задаемся вопросом, почему папки-меню в ресторанах не «единообразные», напротив, удивляют стилистическим разнообразием? Так чем офисные папки хуже? Нам же нравится (признайтесь, очень нравится), когда товар упакован не в полиэтилен, а в фирменный пакет из дизайнерской или мелованной бумаги…

Создать правильное настроение, дополнить образ товара (и подарка, конечно) помогут мастера Центра ручных операций «Точка сборки». Здесь предлагают:

  • разнообразные коробки,
  • дизайнерские картонные и бумажные пакеты,
  • папки и конверты,
  • POS-материалы для рекламы и продвижения товара (диспенсеры и мобайлы, шоубоксы и вобблеры, стопперы и даже муляжи продукции).

Подчеркнем: к нестандартным изделиям и отношение особое, а, самое главное, никаких конвейеров и автоматизированных линий. Любой заказ выполняется исключительно вручную. Отсюда – настроение и ответственность за каждый склеенный шов, сложенный уголок, авторский принт.

Полный ассортимент продукции и услуг – на сайте hand-operation.ru. Здесь же образцы успешных кейсов и алгоритм заказа: от заявки до получения товара. Ручная работа – само по себе отличная рекомендация в наше автоматизировано время, тем более создающая нужное настроение. Подробнее на все вопросы ответят менеджеры Центра ручных операций «Точка сборка». Достаточно тут же, на сайте заказать обратный звонок.

Ручная работа скажет лучше любых слов о настроении и успехе подарка

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