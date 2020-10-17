Ручная работа скажет лучше любых слов о настроении и успехе подарка

И не только подарка! Но обо всем по порядку: что создает наше первое собственное впечатление о любом товаре? Его упаковка, ответят мастера рекламы и технологий продвижения. Дальше можно много рассуждать о цветовой гамме и выбранном шрифте, лейбле и «лице» линейки… Говоря проще, важно создать правильное настроение. Вдвойне это актуально, когда речь идет о подарках или чем-то эксклюзивном. Неповторимый образ, единственно верное настроение поможет создать упаковка ручной работы. Обратите внимание на сайт Hand-operation.ru. В Центре ручных операций «Точка сборка» о правильной презентации, подаче, оригинальной упаковке, гармоничном оформлении знают много. Даже то, что такая ручная работа может быть не просто функциональной, а дополнять недосказанное.

Доказательства? Даже в мастерской Деда Мороза подарки упаковывают милые зверюшки, а в офисе Санты – эльфы… А если серьезно, конверт, функционально предназначенный для сохранности и соблюдения некой интимности послания, поздравления, приглашения, открытки, может и сам быть произведением искусства. Он может рассказать многое о том, кто его запечатывал. Более приземлено? Папка на заказ – просто канцелярская папка со скоросшивателем и без. Мелочей в ее настроении нет: цвет, логотип, материал… Мы же не задаемся вопросом, почему папки-меню в ресторанах не «единообразные», напротив, удивляют стилистическим разнообразием? Так чем офисные папки хуже? Нам же нравится (признайтесь, очень нравится), когда товар упакован не в полиэтилен, а в фирменный пакет из дизайнерской или мелованной бумаги…

Создать правильное настроение, дополнить образ товара (и подарка, конечно) помогут мастера Центра ручных операций «Точка сборки». Здесь предлагают:

разнообразные коробки,

дизайнерские картонные и бумажные пакеты,

папки и конверты,

POS-материалы для рекламы и продвижения товара (диспенсеры и мобайлы, шоубоксы и вобблеры, стопперы и даже муляжи продукции).

Подчеркнем: к нестандартным изделиям и отношение особое, а, самое главное, никаких конвейеров и автоматизированных линий. Любой заказ выполняется исключительно вручную. Отсюда – настроение и ответственность за каждый склеенный шов, сложенный уголок, авторский принт.

Полный ассортимент продукции и услуг – на сайте hand-operation.ru. Здесь же образцы успешных кейсов и алгоритм заказа: от заявки до получения товара. Ручная работа – само по себе отличная рекомендация в наше автоматизировано время, тем более создающая нужное настроение. Подробнее на все вопросы ответят менеджеры Центра ручных операций «Точка сборка». Достаточно тут же, на сайте заказать обратный звонок.