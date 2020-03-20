Рыбный день: топ-5 самых полезных для здоровья сортов рыбы

Диетологи безапелляционны: хотите быть здоровыми — налегайте на продукты, которые это самое здоровье способны поддержать и приумножить. И рыба, по словам специалистов, — та самая обязательная составляющая, с учётом которой необходимо выстраивать свой рацион. Правда, говорят эксперты, рыба рыбе рознь! Другими словами, одни сорта по своей питательной ценности превосходят другие. Большое значение при этом имеет и то, где рыба добыта, и кто её поставляет на рынок. Норвегия, Новая Зеландия, Индонезия, Америка, Испания — традиционно компании этих стран занимают высокие позиции в топе поставщиков на прилавки магазинов всего мира рыбы отличного качества. Хорошая новость в том, что с ними активно работают и интернет-магазины — worldsea.com.ua/catalog/delikatesnye-sorta-ryby, так что такая продукция вполне доступна практически повсеместно.

К слову, весомый плюс покупки онлайн не только рыбы, но и других морепродуктов — их стоимость в большинстве случаев несколько ниже, чем оффлайн, а выбор больше.

Так какую же рыбку стоит подавать к столу, чтобы и вкусовые рецепторы побаловать, и организм подпитать витаминами да минералами? Эксперты советуют отдавать предпочтение деликатесным сортам рыбы:

Питательность такой рыбы нисколько не уступает мясу, но при этом она намного проще усваивается. Белки рыбных и морепродуктов являются более легкими для человеческого пищеварения, жирные кислоты Омега-3 способствуют нормализации обмена веществ и выводу вредных жиров из организма, а огромный набор витаминов и минеральных элементов стимулирует правильную работу иммунной, нервной, половой и сердечно-сосудистой систем, — отмечают специалисты компании «Мир Морей», в интернет-магазине которой — большой ассортимент качественной рыбной продукции.

Какие же сорта рыбы являются деликатесными и считаются самыми полезными? В топ-5 входят:

Лосось. В ста граммах лосося содержится суточная норма витамина D, а также половина суточной нормы витаминов В12, В6, микроэлементов магния, селена и ниацина. Кому эта рыба буквально показана? Тем, у кого есть проблемы с кровообращением, нервной и иммунной системами. Пойдёт лосось на пользу и в случаях, когда есть необходимость в нормализации пищеварения и обменных процессов.

Тунец . Рыба для тех, кто следит за своим весом: сто граммов тунца — это всего лишь 150 калорий! И не пустых: мясо тунца богато на полезные ненасыщенные жиры Омега 3 и Омега 6. При регулярном употреблении они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также способствуют нормализации подвижности суставов и укреплению иммунитета.

. Рыба для тех, кто следит за своим весом: сто граммов тунца — это всего лишь 150 калорий! И не пустых: мясо тунца богато на полезные ненасыщенные жиры Омега 3 и Омега 6. При регулярном употреблении они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также способствуют нормализации подвижности суставов и укреплению иммунитета. Форель . Витамины группы В, Е и D, витамин А, жирные кислоты Омега 3 и Омега 6, микроэлементы кальция, калия, натрия, селена, марганца, фосфора, меди, железа, цинка, селена, фтора, а также жирными кислотами Омега 3 и Омега 6 — эта рыбка рекордсмен среди своих «собратьев» по «полезности». Включение в рацион форели поможет наладить обмен веществ, поддержать сердечно-сосудистую систему, укрепить скелет и зубы.

. Витамины группы В, Е и D, витамин А, жирные кислоты Омега 3 и Омега 6, микроэлементы кальция, калия, натрия, селена, марганца, фосфора, меди, железа, цинка, селена, фтора, а также жирными кислотами Омега 3 и Омега 6 — эта рыбка рекордсмен среди своих «собратьев» по «полезности». Включение в рацион форели поможет наладить обмен веществ, поддержать сердечно-сосудистую систему, укрепить скелет и зубы. Палтус едва ли не в обязательном порядке должен быть на столе сердечников — мясо этой рыбы отличается высоким содержанием аминокислот, способствующих поддержанию в здоровом тонусе сердечной мышцы. Кроме того, в палтусе много серотонина и мелатонина — гормонов, напрямую влияющих на работу клеток головного мозга и поддерживающих деятельность нервной системы. Именно поэтому палтус — прямо показан тем, у кого есть угроза развития болезни Альцгеймера.

едва ли не в обязательном порядке должен быть на столе сердечников — мясо этой рыбы отличается высоким содержанием аминокислот, способствующих поддержанию в здоровом тонусе сердечной мышцы. Кроме того, в палтусе много серотонина и мелатонина — гормонов, напрямую влияющих на работу клеток головного мозга и поддерживающих деятельность нервной системы. Именно поэтому палтус — прямо показан тем, у кого есть угроза развития болезни Альцгеймера. Горбуша. Витамины А, Е, вся группа В, микроэлементы фтор, калий, натрий и цинк — постоянное присутствии горбуши в рационе поможет сгладить проблемы с кровеносной системой и железами внутренней секреции.

Что же касается других сортов рыбы, которые зачастую встречаются на прилавках магазинов. Оказаться в вашем рационе точно достойны: луфарь, атлантическая сельдь, арктический голец, анчоусы, ставрида, скумбрия. Все они в разной степени, но не уступают по питательной ценности выше перечисленным деликатесным сортам рыбы.

Но! Есть один момент, который стоит учесть всем тем, кто намерен усовершенствовать свой рацион и с завидной регулярностью устраивать себе рыбные дни: эксперты уверяют, что пользы больше в рыбе, выращенной в естественных условиях.