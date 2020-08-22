Рынок Форекс: есть ли шанс стать миллионером?

Многие из тех, чья цель выбраться из… в большинстве случаев… довольно унылой круговерти «жизнь от зарплаты до зарплаты», рынок Форекс (Forex) видят отличной стартовой площадкой на пути к финансовому благополучию. Более того, велик процент и тех, кто уверен — торговля на бирже поможет им заработать не просто хорошие деньги, а миллионы. Исключительные оптимисты при этом говорят о долларах (евро, франках, иенах и т.д.), а оптимисты разумно позволяют себе мечтать о «рублёвом миллионерстве». Знатоки, прошедшие на рынке «огонь, воду и медные трубы», для которых котировки Форекс на графике онлайн — каждодневная реальность и профессия, конечно, над такими порывами новичков посмеиваются, но и не разочаровывают: они-то на практике знают, что на бирже возможно всё! И мгновенно обанкротиться напрочь, и… что уж там… сколотить состояние.

Интернет-трейдинг на сегодня – перспективное занятие, которое дает возможность получать высокую прибыль. Торговля на рынке Форекс доступна каждому, у кого есть доступ к сети интернет через ПК или мобильное устройство и желание получать высокий доход, — отмечают эксперты компании «Калита-Финанс», которые о современных сервисах, позволяющих начать самостоятельную торговлю на Forex, знают всё и больше.

Так что же нужно знать, чтобы сделать биржу Forex своим местом работы и источником, пополняющим кошелёк и счёт в банке? На самом деле, всё просто и сложно одновременно. Просто для тех, кто уяснит себе, что трейдинг — это серьёзный бизнес, выстроенный на определённых правилах, требующий недюжих знаний, умений и усилий. И сложно для тех, кто считает Форекс игрой, лотереей, местом, где правит всем случайность, а отнюдь не логика и кропотливый расчёт.

Существует ли правильный путь «освоения» биржи Forex, если есть желание всё-таки оказаться в числе тех, кого причисляют к категории успешных трейдеров? Первое, что нужно уяснить:

покорить рынок «с наскока»… мягко говоря… сложно. Процесс с первого шага требует определённых знаний. Так что специалисты однозначно рекомендуют приступать к активным действиям только после прохождения курса обучения. Можно ли самостоятельно «грызть гранит» Forex-науки? Можно. Но, как показывает практика, такой подход может и не привести к желаемому результату — тонкостей много, подсказать на чём делать акцент, а чему не стоит уделять внимание, могут только эксперты рынка. Идеальный вариант: осмотреться на рынке, разобраться поверхностно в терминах и всё-таки записаться на образовательные курсы для новичков.

успех торговли на рынке во многом зависит от того, какие инструменты использует трейдер. Речь в первую очередь идёт о платформах (программах), на которой работают участники рынка. По статистике, чем больше полезных опций в ней «зашито», тем больше шансов у трейдера на продуктивную деятельность.

Наши клиенты, к примеру, совершают сделки через уникальную торговую платформу iTrader 8, позволяющую не только торговать, но и анализировать графики и получать актуальные новости. В iTrader 8 можно торговать не только валютными парами, трейдеру также доступны: торговля золотом, нефтью, природным газом и другими инструментами, и торговля на фондовом рынке. Мы предлагаем прямой доступ к торгам через ECN Kalitex, которая напрямую связывает продавцов и покупателей, полностью устраняя посредников. Торговля на рынке Форекс через прямой доступ определяет мгновенное исполнение сделок и невысокие комиссионные издержки, — говорят в компании «Калита-Финанс».

учитесь на работе других. Другими словами, смотрите на тех, кто понимает толк в Forex и может на практике показать, как действовать в тех или иных ситуациях. Да, конечно, они могут быть уникальными, но действенных принципов поиска решений не так уж и много — их просто нужно освоить. И лучше на первых порах «перенять» алгоритм у действующего практика, глядя, как он управляет реальным счётом. Такую возможность — с разбором «полётов», определением ошибок и сильных моментов, объяснений, почему трейдер поступает так, а не иначе — предоставляют компании, обучающие торговле на Форекс и помогающие трейдерам работать на биржах. Уже упомянутая выше «Калита-Финанс» в частности:

И, наконец, подтвердим притчу во языцех о том, что успех трейдера во многом зависит от его отношения к делу, от его характера и реакций на происходящее на рынке. Каков портрет идеального игрока рынка Forex? Главные черты:

исключительная прагматичность,

умение вовремя остановиться,

способность различать оправданный риск от нелепого,

терпение,

быстрая реакция при принятии важных решений,

стрессоустойчивость,

склонность к эволюционному развитию себя в профессии, а не революционному.

Насколько реально заработать на Форекс миллионы? Реально. Однако, как утверждают знатоки, такие показатели в 95 процентах из ста — это результат настырной практики и досконального знания рынка. Но, согласитесь, такие перспективы однозначно стоят всех тех усилий, которые доведётся вложить в дело.