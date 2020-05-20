С 1 июня может заработать «Артек», но примет лагерь исключительно крымских детей

Международный детский центр (МДЦ) «Артек» может быть открыт уже 1 июня. Вот только пока – никаких приезжих, отдыхать в нем смогут только крымские дети.

Высока вероятность, что внутренний туризм откроем. У нас есть образцовые лагеря. «Артек» в состоянии принять определенное количество детей, небольшие смены. Вчера я с Сергеем Сергеевичем Кравцовым (министром просвещения РФ – ред.) проговорил, подготовили письмо… По отдельному формату примем решение до 26 мая, в случае, если федеральный центр даст такую возможность по «Артеку». Мы говорим о крымских детях… Если в течение этих двух недель не будет ЧП и ЧС, то скорее всего с 1 июня крымских детей частично отправим отдыхать, — сказал на заседании оперативного штаба в среду Глава РК Сергей Аксёнов.

Он пояснил, что не все лагеря МДЦ смогут принять детей в ближайшее время. Даже в идеальном «Артеке» не все соответствует строгим санитарным требованиям. Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что сейчас требованиям соответствуют два лагеря в «Артеке». Но время на подготовку еще есть.

Самое главное для нас – безопасность детей. Поэтому по «Артеку» отдельно будем выезжать. Будем всю эту систему прорабатывать и по контингенту вожатых, воспитателей и медицинского персонала. Так, чтобы всего было достаточно, и безопасность детей была обеспечена в полном объеме, — сообщила вице-премьер РК Елена Романовская.

И самая приятная новость для крымских детей – все путевки в МДЦ «Артек» будут выдаваться за бюджетный счет. Окончательное решение будет принято 26-27 мая.