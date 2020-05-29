С 1 июня в Крыму заработают летние кафе, а с 15-го — предприятия санаторно-курортного комплекса

«Артек» возобновит работу 1 июля.

С 1 июня в Крыму будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Соответствующий Указ Главы Крыма будет опубликован на портале Совмина РК 30 мая. Об этом сообщил Глава Республики Сергей Аксёнов.

При этом, по словам Аксёнова, работа по подготовке к запуску курортной сферы будет строго регламентирована требованиями Роспотребнадзора.

Для того, чтобы с 15 июня заработала санаторно-курортная сфера, необходимо понимать, какие сейчас предпринимаются меры, чтобы соответствовать нормативам федерального центра. В частности, мы готовы увеличить объемы тестирования на коронавирус, а также добавить коечный фонд, — сказал Глава РК.

Он уточнил: на данном этапе речь идет только о внутреннем туризме.

Также Сергей Аксёнов сообщил, что с 1 июня допускается деятельность мест общественного питания, которые находятся на открытом воздухе, а именно: летние площадки и террасы.

При этом, чтобы предоставить как можно больше возможностей представителям бизнеса, занимающимся общепитом, будет издан нормативный акт Республики Крым. Тем учреждениям, которые готовы организовывать летние площадки, будет предоставлена возможность в муниципальных образованиях получить земельные участки на период летнего сезона без конкурсных процедур, — добавил Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, в дальнейшем, с 15 июня, планируется очередной этап послаблений. При этом до этого времени Республика Крым должна нарастить объемы тестирования и провести ряд мероприятий, в том числе до 5 июня необходимо провести встречи со всеми ассоциациями с целью информирования и подготовки.

Аксёнов уточнил, что до 15 июня останутся закрыты отели, гостиницы, спортзалы, фитнес-клубы, бани, сауны, бассейны, спа-центры, при этом занятия спортом и прогулки на улицах будут разрешены.

Просьба и рекомендация к группе людей старше 65 лет воздержаться от активных прогулок. Поэтому льготный проезд для пенсионеров пока еще не вводится, — сказал Глава Крыма.

Кроме того, по информации Сергея Аксёнова, обращение правительства Крыма к Правительству РФ с просьбой исключить ряд требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии, на данный момент находится на рассмотрении.

Глава Республики поручил сформировать программу детского оздоровления в Крыму. По информации Сергея Аксёнова, предварительно федеральный центр одобрил начало работы международного детского центра «Артек» с 1 июля.

Глава РК добавил, что 1 июня состоится встреча с отельерами в формате видеоконференцсвязи по вопросам выполнения требований Роспотребнадзора к санаторно-курортной сфере.

Отметим, что с 1 июня будет разрешена деятельность зоопарков, дневной уход за детьми, работа туроператоров и туристических агентств, деятельность по продаже непродовольственных групп товаров.